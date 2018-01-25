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15:25, 25 января 2018 3 298
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Под прикрытием. Корреспондент RZN.info поучаствовал в «скрытом патрулировании» с инспекторами ДПС

Под прикрытием. Корреспондент RZN.info поучаствовал в «скрытом патрулировании» с инспекторами ДПС

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Корреспондент RZN.info поучаствовал в «скрытом патрулировании» рязанских улиц вместе с инспекторами ГИБДД. Во время рейда полицейские следят за соблюдением правил дорожного движения из автомобиля без опознавательных знаков экипажа ДПС.

В этот раз инспекторы припарковывали свою машину вблизи переходов и следили, пропускают ли водители пешеходов. За полтора часа патрулирования на улицах Пожалостина, Кудрявцева и Первомайском проспекте полицейские выявили одно нарушение. Не пропустил пешехода водитель грузовой «ГАЗели». Рязанец рассказал, что не заметил пешехода, поскольку отвлекся.

На него составили протокол. Сотрудники ДПС напомнили, что за непропуск пешехода на «зебре» грозит штраф в размере от полутора до двух с половиной тысяч рублей.

Полицейские рассказали, что в последнее время стало больше ДТП с пешеходами. При этом виноваты в них не только водители. Так, за время патрулирования на глаза инспекторам попались восемь пешеходов, пересекавших дорогу в неположенном месте. Сотрудники ДПС отметили, что иногда люди «лезут под колеса», не стесняясь стоящего неподалеку экипажа ГИБДД.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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