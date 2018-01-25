Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:54, 25 января 2018 278
 0    0

Патриарх Кирилл предложил присвоить многодетным семьям особый статус 1

Патриарх Кирилл предложил присвоить многодетным семьям особый статус

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сенаторов придать особый статус многодетным семьям. Такое предложение он сделал на «Рождественских парламентских встречах» в Совете Федерации, передает «РИА Новости».

«Церковь поддерживала и будет поддерживать любые положительные сдвиги в законодательстве, направленные на поддержание материнства и детства, и особенно на преодоление такого страшного явления, как сиротство при живых родителях», — подчеркнул патриарх.

По его мнению, следует обратить внимание на «воззвания людей, заботящихся о будущем многодетных семей», и «действительно оформить неким законом статус этих семей».

Предложение патриарха Кирилла встретили аплодисментами.

Фото с Википедии


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
22:54, 25 января 2018
Патриарх Кирилл предложил присвоить многодетным семьям особый статус 1
22:04, 25 января 2018
Коррупционные преступления не останутся безнаказанными — Любимов
18:54, 25 января 2018
Две минуты до апокалипсиса. Стрелку Часов Судного дня передвинули вперед
17:28, 25 января 2018
«Русская кожа» вошла в сотню лучших российских предприятий по версии ТПП 4
17:18, 25 января 2018
Рязань продолжила сотрудничество с создателями бренда города
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Телеканал «360» запустил 12 каналов в регионах и догнал РБК ТВ

Телеканал «360» запустил 12 каналов в регионах и догнал РБК ТВ

В результате роста аудитории в декабре 2017-го «360» вошел в число 20 крупнейших тематических каналов страны.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 66 618
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 59 563
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 45 247
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
8:50, 19 января 2018 38 370
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 36 720
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 3
Все новости
Форум