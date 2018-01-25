Патриарх Кирилл предложил присвоить многодетным семьям особый статус

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сенаторов придать особый статус многодетным семьям. Такое предложение он сделал на «Рождественских парламентских встречах» в Совете Федерации, передает «
«Церковь поддерживала и будет поддерживать любые положительные сдвиги в законодательстве, направленные на поддержание материнства и детства, и особенно на преодоление такого страшного явления, как сиротство при живых родителях», — подчеркнул патриарх.
По его мнению, следует обратить внимание на «воззвания людей, заботящихся о будущем многодетных семей», и «действительно оформить неким законом статус этих семей».
Предложение патриарха Кирилла встретили аплодисментами.
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