Пассажиров возмутили грязь и холод в рязанском автобусе. Фото

Утром в четверг, 25 января, в редакцию RZN.info обратилась читательница, которую возмутило состояние рязанского автобуса №17.
По словам девушки, она проехала в нем «пару остановок» и «была в шоке». «Двери наглухо покрыты льдом и не открываются, бабули-пассажиры примерзли к креслам, изо рта пар, в „гармошке“ пробоина», — описала рязанка, сравнив поездку с экшн-фильмом.
По мнению девушки, при таких условиях не за что платить 23 рубля. «-15 градусов в салоне, зато можно картой проезд оплачивать», — заключила она.
Напомним, в Рязань из Москвы
Фото Валерии Тюрниковой