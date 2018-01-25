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9:54, 25 января 2018 1 272
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Названы финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года»

Названы финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года»

Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» — World Car of the Year Awards — объявили десять финалистов. Победителя на Международном автосалоне в Нью-Йорке назовет жюри, в которое вошли 73 журналиста из 20 стран мира, передает «Авто mail.ru».

Среди претендентов на звание лучшей машины следующие модели:

  • Alfa Romeo Giulia;
  • BMW X3;
  • Kia Stinger;
  • Land Rover Discovery;
  • Mazda CX-5;
  • Nissan Leaf;
  • Range Rover Velar;
  • Toyota Camry;
  • Volkswagen T-Roc;
  • Volvo XC60.

Кроме того, в финале выделят еще несколько номинаций: «Лучший городской автомобиль», «Лучший премиальный автомобиль», «Лучший „зеленый“ автомобиль», и «Лучший спортивный автомобиль». Этих победителей огласят в марте в Женеве.

В 2017 году награду «Лучший автомобиль года» получил кроссовер Jaguar F-Pace.

Фото auto.mail.ru


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