Названы финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года»

Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» — World Car of the Year Awards — объявили десять финалистов. Победителя на Международном автосалоне в Нью-Йорке назовет жюри, в которое вошли 73 журналиста из 20 стран мира, передает «
Среди претендентов на звание лучшей машины следующие модели:
- Alfa Romeo Giulia;
- BMW X3;
- Kia Stinger;
- Land Rover Discovery;
- Mazda CX-5;
- Nissan Leaf;
- Range Rover Velar;
- Toyota Camry;
- Volkswagen T-Roc;
- Volvo XC60.
Кроме того, в финале выделят еще несколько номинаций: «Лучший городской автомобиль», «Лучший премиальный автомобиль», «Лучший „зеленый“ автомобиль», и «Лучший спортивный автомобиль». Этих победителей огласят в марте в Женеве.
В 2017 году награду «Лучший автомобиль года» получил кроссовер Jaguar F-Pace.
Фото auto.mail.ru