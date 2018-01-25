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8:32, 25 января 2018 771
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Начинающим водителям предложили выдавать временные «права»

Начинающим водителям предложили выдавать временные «права»

Водителям-новичкам предложили выдавать временные «права» сроком на два года, которые затем заменят на постоянные. Об этом говорится в резолюции III Конгресса автошкол, которую Союз автошкол направил в ГИБДД, передает RT.

«Введение ограничений для начинающих водителей и выдача на первые два года временного водительского удостоверения с последующим обменом на постоянное, как показывает мировой опыт, является действенной мерой, позволяющей сохранять влияние на бывших учеников. Начинающий водитель должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение, а не вернуться к статусу ученика автошколы со всеми вытекающими последствиями в виде новой оплаты обучения и пересдачи экзаменов», — следует из документа.

Авторы считают, что начинающих водителей необходимо ограничить в скоростном режиме, перевозке пассажиров, а также в движении в темное время суток и по автомагистралям.

По словам замглавы ГИБДД Владимира Кузина, ведомство изучает предложение конгресса автошкол.

Сейчас водители получают удостоверение на 10 лет, после чего его меняют на новое.

Ранее Союз автошкол предложил ввести переэкзаменовку российских водителей при каждой замене прав.


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