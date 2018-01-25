Начинающим водителям предложили выдавать временные «права»

Водителям-новичкам предложили выдавать временные «права» сроком на два года, которые затем заменят на постоянные. Об этом говорится в резолюции III Конгресса автошкол, которую Союз автошкол направил в ГИБДД, передает
«Введение ограничений для начинающих водителей и выдача на первые два года временного водительского удостоверения с последующим обменом на постоянное, как показывает мировой опыт, является действенной мерой, позволяющей сохранять влияние на бывших учеников. Начинающий водитель должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение, а не вернуться к статусу ученика автошколы со всеми вытекающими последствиями в виде новой оплаты обучения и пересдачи экзаменов», — следует из документа.
Авторы считают, что начинающих водителей необходимо ограничить в скоростном режиме, перевозке пассажиров, а также в движении в темное время суток и по автомагистралям.
По словам замглавы ГИБДД Владимира Кузина, ведомство изучает предложение конгресса автошкол.
Сейчас водители получают удостоверение на 10 лет, после чего его меняют на новое.
Ранее Союз автошкол