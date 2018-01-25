На этой неделе в рязанских кинотеатрах: звезды Comedy Club в «Zомбоящике» и «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»

В четверг наш обзор новинок кино расскажет читателям о том, какие новые и интересные фильмы можно увидеть в рязанских кинотеатрах, начиная с сегодняшнего дня.
Среди новинок — российская комедия — комедия «Zомбоящик» с участием звезд шоу Comedy Club, третья, заключительная часть серии фильмов «Бегущий в лабиринте» — «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», приключенческая комедия «Побег из Рио», участник 70-го Каннского кинофестиваля фильм «Хэппи-энд» и криминальный триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено и Тони Сервилло в главных ролях.
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Фото Kinopoisk