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19:51, 25 января 2018 767
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Минфин разработал механизм регулирования выпуска и обращения криптовалют 1

Минфин разработал механизм регулирования выпуска и обращения криптовалют

Министерство финансов России разработало механизм регулирования выпуска и обращения криптовалют. Законопроект «О цифровых финансовых активах» опубликован на сайте ведомства.

Согласно нему, в России узаконят оборот криптовалют, их разрешат покупать и продавать за рубли и иностранную валюту через особые компании — операторы обмена цифровых финансовых активов.

Частные лица смогут покупать токены. Операторы будут зачислять их на специальный счет. За один выпуск можно будет приобрести токены на сумму не больше 50 тысяч рублей.

При этом законопроект устанавливает, что расплачиваться криптовалютами в России будет нельзя.


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