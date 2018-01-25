«Мамин сквер» в Песочне перевели в зеленую зону. Соответствующие изменения в Генплан Рязани утвердили на заседании городской думы в четверг, 25 января.
Участок площадью 3 818 квадратных метров на на перекрестке Васильевской улицы и Васильевского проезда ранее располагался в зоне многоэтажного жилья.
На слушаниях рязанцы
Глава Рязани Владислав Фролов отметил, что правки в Генплан внесли по обращению местных жителей.
«Группа активных мам около двух лет занимались этим вопросом, и теперь нам удалось на свободной площадке организовать парк для отдыха местных жителей», — подчеркнул Фролов.
Напомним, «Мамин сквер» силами активистов