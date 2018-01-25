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12:19, 25 января 2018 1 481
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«Мамин сквер» в Песочне перевели в зеленую зону

«Мамин сквер» в Песочне перевели в зеленую зону

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

«Мамин сквер» в Песочне перевели в зеленую зону. Соответствующие изменения в Генплан Рязани утвердили на заседании городской думы в четверг, 25 января.

Участок площадью 3 818 квадратных метров на на перекрестке Васильевской улицы и Васильевского проезда ранее располагался в зоне многоэтажного жилья.

На слушаниях рязанцы поддержали изменения.

Глава Рязани Владислав Фролов отметил, что правки в Генплан внесли по обращению местных жителей.

«Группа активных мам около двух лет занимались этим вопросом, и теперь нам удалось на свободной площадке организовать парк для отдыха местных жителей», — подчеркнул Фролов.

Напомним, «Мамин сквер» силами активистов открыли в августе 2017 года.


© RZN.info

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