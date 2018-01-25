В четверг, 25 января, Николай Любимов посетил расширенное заседание прокуратуры Рязанской области.
Губернатор подчеркнул, что важнейшими задачами региона остаются борьба с коррупцией и преступлениями в экономической сфере. «Это всегда наносит урон не только имиджу области, репутации органов власти, но и бюджету региона. Надеюсь, что совместно с другими правоохранительными и надзорными органами нам удастся в этом году плодотворно поработать в интересах людей и добиться здесь хороших результатов, — сказал Любимов. — Руководители любого ранга, государственные и муниципальные служащие должны понимать, что коррупционные преступления не останутся безнаказанными».
На заседании также подвели итоги работы прокуратуры области за 2017 год и обозначили цели на текущий год. По словам прокурора региона Олега Черныша, в 2017 году прокуратура справилась с поставленными задачами.
Губернатор, в свою очередь, выразил уверенность в том, что работа на этом не остановится. «Мы продолжим максимально тесно сотрудничать по защите социальных, трудовых, жилищных прав граждан, восстановлению прав обманутых дольщиков, активно бороться с нарушениями в сфере экологии, работать над повышением эффективности расходования бюджетных средств, осуществлять строгий контроль за качеством реализации социально значимых для региона проектов», — заключил политик.