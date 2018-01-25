Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:04, 25 января 2018 629
 0    1

Коррупционные преступления не останутся безнаказанными — Любимов

Коррупционные преступления не останутся безнаказанными — Любимов

В четверг, 25 января, Николай Любимов посетил расширенное заседание прокуратуры Рязанской области.

Губернатор подчеркнул, что важнейшими задачами региона остаются борьба с коррупцией и преступлениями в экономической сфере. «Это всегда наносит урон не только имиджу области, репутации органов власти, но и бюджету региона. Надеюсь, что совместно с другими правоохранительными и надзорными органами нам удастся в этом году плодотворно поработать в интересах людей и добиться здесь хороших результатов, — сказал Любимов. — Руководители любого ранга, государственные и муниципальные служащие должны понимать, что коррупционные преступления не останутся безнаказанными».

На заседании также подвели итоги работы прокуратуры области за 2017 год и обозначили цели на текущий год. По словам прокурора региона Олега Черныша, в 2017 году прокуратура справилась с поставленными задачами.

Губернатор, в свою очередь, выразил уверенность в том, что работа на этом не остановится. «Мы продолжим максимально тесно сотрудничать по защите социальных, трудовых, жилищных прав граждан, восстановлению прав обманутых дольщиков, активно бороться с нарушениями в сфере экологии, работать над повышением эффективности расходования бюджетных средств, осуществлять строгий контроль за качеством реализации социально значимых для региона проектов», — заключил политик.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
22:54, 25 января 2018
Патриарх Кирилл предложил присвоить многодетным семьям особый статус
22:04, 25 января 2018
Коррупционные преступления не останутся безнаказанными — Любимов
18:54, 25 января 2018
Две минуты до апокалипсиса. Стрелку Часов Судного дня передвинули вперед
17:28, 25 января 2018
«Русская кожа» вошла в сотню лучших российских предприятий по версии ТПП 4
17:18, 25 января 2018
Рязань продолжила сотрудничество с создателями бренда города
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Сам себе режиссер. Чем закончились рязанские скандалы с видео из соцсетей

Сам себе режиссер. Чем закончились рязанские скандалы с видео из соцсетей

Редакция RZN.info вспомнила несколько скандалов, начавшихся с видео в соцсетях.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 66 636
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 59 576
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 45 258
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
8:50, 19 января 2018 38 404
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 36 792
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 3
Все новости
Форум