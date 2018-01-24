Живаго банк и Прио-Аудит проведут бесплатный семинар по налоговому законодательству

Прио-Аудит, крупнейшая в Рязанской области аудиторско-консалтинговая компания, проведет при поддержке Живаго банка бесплатный семинар-круглый стол на тему «Актуальные изменения налогового законодательства».
Семинар пройдет 30 января в 16:00 в конференц-зале банка по адресу улица Почтовая, 64 (5 этаж).
В рамках круглого стола рассмотрят вопросы изменения налогового законодательства по следующим налогам:
- НДС;
- налог на прибыль организаций;
- налог на имущество организаций;
- транспортный налог;
- страховые взносы;
- НДФЛ;
- специальные налоговые режимы;
- патентная система налогообложения;
- налоговые схемы, которым уделяют внимание налоговые органы при проверках;
- новая норма НК РФ о необоснованной налоговой выгоде;
- подтверждение должной осмотрительности при выборе контрагента;
- новости судебной практики.
Также на семинаре рассмотрят другие вопросы, связанные с изменениями законодательства в сфере налогового и бухгалтерского учета.
Желающим присутствовать необходимо заранее зарегистрироваться. Заявку нужно прислать на почту