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15:45, 24 января 2018 814

Живаго банк и Прио-Аудит проведут бесплатный семинар по налоговому законодательству

Живаго банк и Прио-Аудит проведут бесплатный семинар по налоговому законодательству

Прио-Аудит, крупнейшая в Рязанской области аудиторско-консалтинговая компания, проведет при поддержке Живаго банка бесплатный семинар-круглый стол на тему «Актуальные изменения налогового законодательства».

Семинар пройдет 30 января в 16:00 в конференц-зале банка по адресу улица Почтовая, 64 (5 этаж).

В рамках круглого стола рассмотрят вопросы изменения налогового законодательства по следующим налогам:

  • НДС;
  • налог на прибыль организаций;
  • налог на имущество организаций;
  • транспортный налог;
  • страховые взносы;
  • НДФЛ;
  • специальные налоговые режимы;
  • патентная система налогообложения;
  • налоговые схемы, которым уделяют внимание налоговые органы при проверках;
  • новая норма НК РФ о необоснованной налоговой выгоде;
  • подтверждение должной осмотрительности при выборе контрагента;
  • новости судебной практики.

Также на семинаре рассмотрят другие вопросы, связанные с изменениями законодательства в сфере налогового и бухгалтерского учета.

Желающим присутствовать необходимо заранее зарегистрироваться. Заявку нужно прислать на почту bolotova@zhivagobank.ru с указанием ФИО участника и организации, в которой он работает. В письме можно задать все интересующие вопросы.


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