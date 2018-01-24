За 2017 год на карте Рязани появились новые названия. Их появлению способствовали объекты «Северной компании», сообщила пресс-служба застройщика.
«В конце микрорайона Канищево, где строятся дома
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За 2017 год на карте Рязани появились новые названия. Их появлению способствовали объекты «Северной компании», сообщила пресс-служба застройщика.
«В конце микрорайона Канищево, где строятся дома
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Первый в мире телефонный разговор состоялся 10 марта 1876 года, когда существовало всего два телефонных аппарата, стоявших в соседних комнатах.