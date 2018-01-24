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14:45, 24 января 2018 1 154

За год на карте Рязани появились новые названия — «Северная компания»

За год на карте Рязани появились новые названия — «Северная компания»

За 2017 год на карте Рязани появились новые названия. Их появлению способствовали объекты «Северной компании», сообщила пресс-служба застройщика.

«В конце микрорайона Канищево, где строятся дома жилого комплекса „Юный“, двум из них присвоили адрес по улице Княжье поле — в честь раскинувшихся там великокняжеских пастбищ. Первый дом жилого комплекса „Северный“ в Дашково-Песочне получил табличку „Ул. Олимпийский городок, 1“ в связи с соседством дворца спорта „Олимпийский“. А в октябре городская дума утвердила наименование для территории на берегу Трубежа в районе Мервино, где „Северная компания“ ведет строительство ЖК „Метропарк“. В микрорайоне Метропарк появились также Парковый проспект и улица Полина — в честь нашего земляка, героя Великой Отечественной войны», — говорится в пресс-релизе «Северной компании».


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Почему американцы звонили богу, или Телефонные коды с историей

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