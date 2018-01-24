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10:28, 24 января 2018 3 178
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Вступил в силу приговор бывшему главному архитектору Рязани 4

Вступил в силу приговор бывшему главному архитектору Рязани

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Вступил в силу приговор бывшему главному архитектору Рязани Наталье Харибутовой. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Напомним, 26 декабря бывшую чиновницу признали виновной в получении взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах (часть 2, пункт «в» части 5 и часть 6 статьи 290 УК РФ). Ранее в ходе разбирательства Харибутова признала свою вину, а ее дочь отказалась от показаний в суде.

Бывшему главному архитектору Рязани назначили штраф в пять миллионов рублей и лишили права занимать административные должности на шесть лет.

Напомним, в январе 2016 года директор одной из строительных компаний в качестве взятки за общее покровительство со стороны Харибутовой купил для подозреваемой и ее дочери авиабилеты бизнес-класса из Москвы в Пхукет на сумму около 500 тысяч рублей. Кроме того, на предоставленной им машине Infiniti Харибутову и ее дочь 28 января бесплатно доставили в аэропорт «Шереметьево» для полета на отдых, а также 14 февраля обратно в Рязань.


© RZN.info

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