Вступил в силу приговор бывшему главному архитектору Рязани Наталье Харибутовой. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.
Напомним, 26 декабря бывшую чиновницу
Бывшему главному архитектору Рязани назначили штраф в пять миллионов рублей и лишили права занимать административные должности на шесть лет.
Напомним, в январе 2016 года директор одной из строительных компаний в качестве взятки за общее покровительство со стороны Харибутовой купил для подозреваемой и ее дочери авиабилеты бизнес-класса из Москвы в Пхукет на сумму около 500 тысяч рублей. Кроме того, на предоставленной им машине Infiniti Харибутову и ее дочь 28 января бесплатно доставили в аэропорт «Шереметьево» для полета на отдых, а также 14 февраля обратно в Рязань.