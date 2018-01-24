В Скопине осудили женщин, продававших поддельные деньги заключенного

В Скопине осудили двух женщин, которые продавали поддельные пятитысячные купюры, принадлежащие заключенному. Об этом сообщила Рязанского областного суда.
Известно, что мужчину приговорили к лишению свободы по части 1 статьи 286 УК РФ. Он получил от неизвестных 111 фальшивых банкнот, которые предложил продавать злоумышленницам. Женщины занимались этим на территории Тамбовской области и Волгограда.
Подозреваемых задержали на дороге в Скопинском районе, когда полицейские обнаружили в бардачке их автомобиля поддельные деньги. Суд приговорил обвиняемых к шести и пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.