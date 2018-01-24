В Рязанской области осудили хозяина карусели, с которой упал ребенок

В Сасовском районе рассмотрели
Директор установил аттракцион рядом с передвижным зоопарком, который располагался в Сасове. Мужчина самостоятельно собрал конструкцию, установив на его вращающую платформу детские автомобили, не входящие в состав аттракциона. Кроме того, они не были закреплены к вращающейся платформе. Аттракцион работал, на нем могли прокатиться дети возраста до 6 лет.
11 октября 2017 года на карусели прокатился трехлетний ребенок. Автомобиль, в котором он находился, выпал с платформы и тот ударился головой о металлические ограждения аттракциона. В результате ребенок получил травмы.
Директор зоопарка согласился с обвинением в полном объеме. Суд учел смягчающие обстоятельства: мужчина способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред. Его признали виновным по части 2 статьи 238 пункта «б» УК РФ. Ему назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.
«Согласно приговору суда вещественные доказательства в виде передвижного аттракциона, детского автомобиля на основании статьи 81 УПК РФ подлежат уничтожению», — добавили в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.