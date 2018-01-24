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18:31, 24 января 2018 683
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В Рязанской области осудили хозяина карусели, с которой упал ребенок

В Рязанской области осудили хозяина карусели, с которой упал ребенок

В Сасовском районе рассмотрели уголовное дело в отношении директора ООО «Галактика», гражданина Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Директор установил аттракцион рядом с передвижным зоопарком, который располагался в Сасове. Мужчина самостоятельно собрал конструкцию, установив на его вращающую платформу детские автомобили, не входящие в состав аттракциона. Кроме того, они не были закреплены к вращающейся платформе. Аттракцион работал, на нем могли прокатиться дети возраста до 6 лет.

11 октября 2017 года на карусели прокатился трехлетний ребенок. Автомобиль, в котором он находился, выпал с платформы и тот ударился головой о металлические ограждения аттракциона. В результате ребенок получил травмы.

Директор зоопарка согласился с обвинением в полном объеме. Суд учел смягчающие обстоятельства: мужчина способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред. Его признали виновным по части 2 статьи 238 пункта «б» УК РФ. Ему назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

«Согласно приговору суда вещественные доказательства в виде передвижного аттракциона, детского автомобиля на основании статьи 81 УПК РФ подлежат уничтожению», — добавили в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.


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