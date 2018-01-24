В Рязанской области браконьеры поймали 74 килограмма рыбы. Незаконную ловлю пресекли в ходе 13-ти рейдов, которые проводил
Нарушителей искали в Касимовском, Пронском, Спасском, Пителинском, Рыбновском, Шиловском и Рязанском районах на Оке, Новомичуринском водохранилище, Дядьковском, Касимовском, Сосновском затонах и других водоемах.
Сотрудники Росрыболовства оштрафовали 21 человека и вынесли 16 определений о возбуждении дела об административном правонарушении. Кроме того, за нарушение правил охраны среды обитания к ответственности привлекли четверых.