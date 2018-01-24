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17:23, 24 января 2018 1 734
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В Рязани среди вакансий без опыта работы лидируют менеджеры и страховые агенты — исследование

В Рязани среди вакансий без опыта работы лидируют менеджеры и страховые агенты — исследование

Сервис HeadHunter ко Дню российского студенчества составил список отраслей, в которых чаще всего готовы брать на работу молодых кандидатов без опыта работы. Анализ проводился 24 января из девяти тысяч вакансий по 25 направлениям деятельности рязанских компаний.

По итогам прошедшего года самой открытой отраслью для студентов Рязани и области стал «Финансовый сектор» (19%). В большинстве вакансий предлагалась удаленная работа (63%), в 6% работа по гибкому графику и в 5% - работа по сменному графику.

Наиболее востребованными должностями в финансовых компаниях являются: менеджеры по привлечению корпоративных клиентов, страховые агенты, специалисты по работе с задолженностями и кредитные консультанты. Средний размер дохода составляет 25 000 рублей.

«Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (17,2%) заняла второе место среди доступных для трудоустройства отраслей. Замыкает тройку «Розничная торговля» (10,6%). Наиболее закрытыми для молодежи оказались компании, работающие в сфере искусства и культуры, партии и благотворительные организации и энергетические предприятия.

Средний показатель по рынку труда Рязанской области — три человека на место. Конкуренция между рязанскими студентами составляет 4,3 соискателя на одну открытую вакансию.


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