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По итогам прошедшего года самой открытой отраслью для студентов Рязани и области стал «Финансовый сектор» (19%). В большинстве вакансий предлагалась удаленная работа (63%), в 6% работа по гибкому графику и в 5% - работа по сменному графику.
Наиболее востребованными должностями в финансовых компаниях являются: менеджеры по привлечению корпоративных клиентов, страховые агенты, специалисты по работе с задолженностями и кредитные консультанты. Средний размер дохода составляет 25 000 рублей.
«Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (17,2%) заняла второе место среди доступных для трудоустройства отраслей. Замыкает тройку «Розничная торговля» (10,6%). Наиболее закрытыми для молодежи оказались компании, работающие в сфере искусства и культуры, партии и благотворительные организации и энергетические предприятия.
Средний показатель по рынку труда Рязанской области — три человека на место. Конкуренция между рязанскими студентами составляет 4,3 соискателя на одну открытую вакансию.