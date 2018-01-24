В Рязани разыскивают очевидцев ДТП с маршруткой, в котором пострадала пенсионерка

Автоинспекторы разыскивают очевидцев ДТП с маршруткой, произошедшего в июне этого года. Об этом сообщила
Авария произошла 28 июня 2017 года в 17:30 около дома №1 «В» по улице Бутырки. 46-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21093 врезалась в автобус «ИМЯ М-306» под управлением 47-летнего водителя.
В результате ДТП в маршрутке упала 66-летняя пассажирка. С травмами ее доставляли в медучреждение.
Всех, кому известна информация о ДТП, попросили обращаться по телефону: (4912) 29-95-88 или по адресу: улица Мервинская, дом №10, кабинет 208.