В Рязаньэнерго наградили победителей конкурса детских рисунков «Не влезай, убьет!»

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» наградили победителей конкурса рисунков «Не влезай, убьет!», который проводили для детей и подростков Рязанской области от 5 до 17 лет.
«Ежегодное творческое состязание организовали в целях профилактики электротравматизма подрастающего поколения: юным художникам предлагалось выполнить работу об опасности электрического тока и правилах поведения вблизи энергообъектов», — рассказали в пресс-службе компании. Энергетики получили 350 рисунков из Рязани, Скопинского, Пронского, Сапожковского, Спасского, Рязанского, Ряжского и других районов области с оригинальными сюжетами, персонажами из мультфильмов и фильмов, выполненных в разных художественных техниках.
Победителями в разных возрастных категориях стали:
от 5 до 8 лет
- первое место — Елизавета Фролова (8 лет), школа № 69, Рязань;
- второе место — Анастасия Идт (7 лет), школа № 34, Рязань;
- третье место — Матвей Ермоленко (8 лет), школа № 34, Рязань;
от 9 до 13 лет
- первое место — Виктория Дудина (12 лет), школа № 73, Рязань;
- второе место — Дарья Прошлякова (11 лет), арт-пространство «Винсент», Рязань;
- третье место — Владимир и Ратибор Киселевы (13 лет), школа № 10, Рязань;
от 14 до 17 лет
- первое место — Александр Садовский (14 лет), школа-интернат, Рязань;
- второе место — Мария Малахова (17 лет), школа № 73, Рязань;
- третье место — Артем Дергачев (15 лет), школа № 2, Скопин.
Призы победителям вручил директор филиала «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин. После торжественной части дети посетили центр управления сетями, а также занятие по электробезопасности, где им напомнили о правильном поведении вблизи ЛЭП и продемонстрировали способы оказания доврачебной неотложной помощи на специальном роботе-тренажере, который используется на предприятии для обучения и проверки знаний персонала.
«Проведение конкурсов на тему электробезопасности — один из видов информационно-разъяснительной работы энергетиков, направленной на предотвращение несчастных случаев на энергообъектах. Работа над рисунком помогает ребенку разузнать о свойствах электрического тока и правилах поведения вблизи электроустановок. Эти знания помогут уберечься от беды и сохранить самое ценное — здоровье и жизнь», — отметили в «Рязаньэнерго».
Жителей Рязанской области пригласили к участию в новых состязаниях, узнавать о которых можно из новостей на