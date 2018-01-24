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17:12, 24 января 2018 1 420

В Рязаньэнерго наградили победителей конкурса детских рисунков «Не влезай, убьет!»

В Рязаньэнерго наградили победителей конкурса детских рисунков «Не влезай, убьет!»

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» наградили победителей конкурса рисунков «Не влезай, убьет!», который проводили для детей и подростков Рязанской области от 5 до 17 лет.

«Ежегодное творческое состязание организовали в целях профилактики электротравматизма подрастающего поколения: юным художникам предлагалось выполнить работу об опасности электрического тока и правилах поведения вблизи энергообъектов», — рассказали в пресс-службе компании. Энергетики получили 350 рисунков из Рязани, Скопинского, Пронского, Сапожковского, Спасского, Рязанского, Ряжского и других районов области с оригинальными сюжетами, персонажами из мультфильмов и фильмов, выполненных в разных художественных техниках.

Победителями в разных возрастных категориях стали:

от 5 до 8 лет

  • первое место — Елизавета Фролова (8 лет), школа № 69, Рязань;
  • второе место — Анастасия Идт (7 лет), школа № 34, Рязань;
  • третье место — Матвей Ермоленко (8 лет), школа № 34, Рязань;

от 9 до 13 лет

  • первое место — Виктория Дудина (12 лет), школа № 73, Рязань;
  • второе место — Дарья Прошлякова (11 лет), арт-пространство «Винсент», Рязань;
  • третье место — Владимир и Ратибор Киселевы (13 лет), школа № 10, Рязань;

от 14 до 17 лет

  • первое место — Александр Садовский (14 лет), школа-интернат, Рязань;
  • второе место — Мария Малахова (17 лет), школа № 73, Рязань;
  • третье место — Артем Дергачев (15 лет), школа № 2, Скопин.

Призы победителям вручил директор филиала «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин. После торжественной части дети посетили центр управления сетями, а также занятие по электробезопасности, где им напомнили о правильном поведении вблизи ЛЭП и продемонстрировали способы оказания доврачебной неотложной помощи на специальном роботе-тренажере, который используется на предприятии для обучения и проверки знаний персонала.

«Проведение конкурсов на тему электробезопасности — один из видов информационно-разъяснительной работы энергетиков, направленной на предотвращение несчастных случаев на энергообъектах. Работа над рисунком помогает ребенку разузнать о свойствах электрического тока и правилах поведения вблизи электроустановок. Эти знания помогут уберечься от беды и сохранить самое ценное — здоровье и жизнь», — отметили в «Рязаньэнерго».

Жителей Рязанской области пригласили к участию в новых состязаниях, узнавать о которых можно из новостей на сайте МРСК Центра и Приволжья, а также группы «Электропатруль» «ВКонтакте».


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