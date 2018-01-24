Три улицы в центре Рязани на два дня останутся без света

На трех улицах в центре Рязани два дня не будет света. Об этом сообщил
Электричество отключат из-за опиловки аварийных деревьев.
В четверг, 25 января, с 9:30 до 15:20 электричества не будет по адресам:
- улица Введенская, дома №№79а, 84, 92, 99, 101, 102, 103, 105;
- улица Радищева, дома №№21а;
- улица Горького, дома №№17, 19, 36, 38.
В пятницу, 26 января, с 9:30 до 14:30 по следующим адресам:
- улица Введенская, дома №№79а, 84, 92, 99, 101, 102, 103, 105;
- улица Радищева, дома №№21а;
- улица Горького, дома №№17, 19, 36, 38.