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13:46, 24 января 2018 2 238
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Трезвый праздник. В Рязанской области на День студентов не будут торговать алкоголем 2

Трезвый праздник. В Рязанской области на День студентов не будут торговать алкоголем

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области в День российского студенчества, 25 января, не будут торговать алкоголем в магазинах.

Запрет вводится в соответствии с законом «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области». Согласно нему, алкоголь в регионе не продают в День российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня) и День знаний (1 сентября).

При этом ограничения не распространяются на продажу спиртного в местах общественного питания, например, ресторанах и кафе.


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