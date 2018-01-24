Трезвый праздник. В Рязанской области на День студентов не будут торговать алкоголем

В Рязанской области в День российского студенчества, 25 января, не будут торговать алкоголем в магазинах.
Запрет вводится в соответствии с законом «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области». Согласно нему, алкоголь в регионе не продают в День российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня) и День знаний (1 сентября).
При этом ограничения не распространяются на продажу спиртного в местах общественного питания, например, ресторанах и кафе.