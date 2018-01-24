Союз автошкол предложил переэкзаменовывать водителей при каждой замене прав

Союз автошкол предложил ввести переэкзаменовку российских водителей при каждой замене прав. В госавтоинспекции рассматривают соответствующее предложение, пишут «
Автоэксперты назвали идею нелогичной, передает «
«Я абсолютно согласен с тем, что у нас ПДД меняются постоянно, чаще, чем в других странах, Кодекс об административных правонарушениях меняется, новые санкции придумывают постоянно. Понятно, что водители должны знать обо всех изменениях. Но, наверное, здесь автошколы должны проявлять инициативу в другом — как донести до сведения водителей эти изменения», — рассказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Как он отметил, инициатива «нелогична», «потому что если уж заботиться об оповещении водителей о каких-то новых нормах, то, наверное, нужно извещать их своевременно».
По словам координатора Федерации автовладельцев России (ФАР) Андрея Орла, нововведение создаст новые сложности.
«Человек отучился, получил права, доказал свою способность управлять автомобилем. Если есть к нему вопросы, то, скорее всего, только со стороны ГИБДД, если он какой-то злостный нарушитель. А просто так, ну давайте тогда свое гражданство будем каждый год подтверждать. Это какие-то странные придумки», — отметил он.