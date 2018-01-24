Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:56, 24 января 2018 4 364
 0    0

«Сидеть удобнее». Рязанцы поделились впечатлениями от первой поездки на «московских» троллейбусах 3

«Сидеть удобнее». Рязанцы поделились впечатлениями от первой поездки на «московских» троллейбусах

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанцы поделились эмоциями от поездки на «московских» троллейбусах. Корреспондент RZN.info вместе с первыми пассажирами троллейбуса из столицы проехал по маршруту №3 в сторону 11-ой больницы.

«Издалека видно, что какой-то он не такой, — рассказала одна из пенсионерок. — А зайдешь — чувствуется, что и салон теплее и сидения удобнее».

Также положительно отозвались и молодые пассажиры.

«Сидеть в новых троллейбусах удобнее и на дороге его не так трясет. Да и в целом он побыстрее», — отметил один из студентов, ехавших в троллейбусе.

Напомним, троллейбусы, приехавшие из столицы, вышли на маршруты №№ 1, 3, 5, 6, 9, 10, 16 в среду, 24 января.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:25, 24 января 2018
В центре Рязани подсветили еще два здания. Фото
18:31, 24 января 2018
В Рязанской области осудили хозяина карусели, с которой упал ребенок
18:07, 24 января 2018
В Рязанской области браконьеры поймали 74 килограмма рыбы
17:23, 24 января 2018
В Рязани среди вакансий без опыта работы лидируют менеджеры и страховые агенты — исследование
17:12, 24 января 2018
В Рязаньэнерго наградили победителей конкурса детских рисунков «Не влезай, убьет!»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
Телеканал «360» запустил 12 каналов в регионах и догнал РБК ТВ

Телеканал «360» запустил 12 каналов в регионах и догнал РБК ТВ

В результате роста аудитории в декабре 2017-го «360» вошел в число 20 крупнейших тематических каналов страны.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 66 291
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 59 460
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 45 005
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
8:50, 19 января 2018 37 981
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 35 840
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 2
Все новости
Форум