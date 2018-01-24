«Сидеть удобнее». Рязанцы поделились впечатлениями от первой поездки на «московских» троллейбусах

Рязанцы поделились эмоциями от поездки на «московских» троллейбусах. Корреспондент RZN.info вместе с первыми пассажирами троллейбуса из столицы проехал по маршруту №3 в сторону 11-ой больницы.
«Издалека видно, что какой-то он не такой, — рассказала одна из пенсионерок. — А зайдешь — чувствуется, что и салон теплее и сидения удобнее».
Также положительно отозвались и молодые пассажиры.
«Сидеть в новых троллейбусах удобнее и на дороге его не так трясет. Да и в целом он побыстрее», — отметил один из студентов, ехавших в троллейбусе.
Напомним, троллейбусы, приехавшие из столицы,