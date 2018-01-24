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20:41, 24 января 2018 1 437
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С крупнейшего транспортного предприятия Рязани взыскали более 21 миллиона 1

С крупнейшего транспортного предприятия Рязани взыскали более 21 миллиона

Приставы взыскали задолженность по договору поставки нефтепродуктов с крупнейшего рязанского предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Согласно договору, продавец в устанавленные сроки отгрузил товар предприятию. Покупатель не оплатил продукцию, после чего поставщик направил ему претензию. Деньги на счет продавца так и не поступили, поэтому торговая компания обратилась в суд. Покупатель не смог предоставить документы, подтвеждающие оплату, в результате арбитражный суд Рязанской области обязал взыскать с предприятия 21 млн рублей.

Организация не исполнила решение суда добровольно. Приставы разъяснили представителю должника, что в случае невыплаты долга у предприятия арестуют имущество. После этого руководитель организации выплатил 21 млн рублей.

Сумму перечислили на расчетный счет взыскателя. Также с руководителя взыскали исполнительский сбор в размере 1,5 млн рублей, сумму перечислили в федеральный бюджет.


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