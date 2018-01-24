С крупнейшего транспортного предприятия Рязани взыскали более 21 миллиона

Приставы взыскали задолженность по договору поставки нефтепродуктов с крупнейшего рязанского предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки. Об этом сообщила
Согласно договору, продавец в устанавленные сроки отгрузил товар предприятию. Покупатель не оплатил продукцию, после чего поставщик направил ему претензию. Деньги на счет продавца так и не поступили, поэтому торговая компания обратилась в суд. Покупатель не смог предоставить документы, подтвеждающие оплату, в результате арбитражный суд Рязанской области обязал взыскать с предприятия 21 млн рублей.
Организация не исполнила решение суда добровольно. Приставы разъяснили представителю должника, что в случае невыплаты долга у предприятия арестуют имущество. После этого руководитель организации выплатил 21 млн рублей.
Сумму перечислили на расчетный счет взыскателя. Также с руководителя взыскали исполнительский сбор в размере 1,5 млн рублей, сумму перечислили в федеральный бюджет.