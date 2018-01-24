Рязанский приборный завод принял участие в выставке «Интерпластика-2018»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) представил возможности своего инструментального производства на 21-й международной специализированной выставке пластмасс и каучука «Интерпластика-2018», которая проходит 23 — 26 января в Москве.
На стенде АО «ГРПЗ» экспонированы образцы сложной технологической оснастки для полимерной промышленности: пресс-формы, штампы, инструменты и другие изделия, которые предприятие может проектировать и изготавливать в соответствии с требованиями заказчиков.
«Производственно-технический комплекс „Инструментальное производство“ обеспечивает в АО „ГРПЗ“ изготовление оснастки для выпуска высококачественной продукции, а также работает со сторонними заказчиками. Применение современных технологий и профессионализм работников позволяют выпускать конкурентоспособные изделия, соответствующие самым строгим требованиям», — говорится в сообщении завода.
В международной специализированной выставке «Интерпластика» участвуют 700 компаний из 35 стран мира, которые демонстрируют свои решения, продукцию, современные технологии и новинки в области изготовления изделий из пластмасс, каучука и других материалов.
Справка
Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ) — крупное предприятие российской радиоэлектронной промышленности. Образовано в 1918 году. Входит в состав Концерна Радиоэлектронные технологии. Основные направления деятельности: разработка и производство бортовой радиоэлектронной аппаратуры для самолетов и вертолетов, интегрированной бортовой аппаратуры опознавания государственной принадлежности и управления воздушным движением, цифровых вычислительных машин межвидового применения, интеллектуальных систем обработки видеоизображений для обзорных комплексов авиационного, наземного, морского применения, систем лазерной телеориентации. Предприятие выпускает широкий спектр продукции гражданского назначения.
Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников — около 43 тыс человек.