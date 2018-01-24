Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:58, 24 января 2018 830

Рязанский приборный завод принял участие в выставке «Интерпластика-2018»

Рязанский приборный завод принял участие в выставке «Интерпластика-2018»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) представил возможности своего инструментального производства на 21-й международной специализированной выставке пластмасс и каучука «Интерпластика-2018», которая проходит 23 — 26 января в Москве.

На стенде АО «ГРПЗ» экспонированы образцы сложной технологической оснастки для полимерной промышленности: пресс-формы, штампы, инструменты и другие изделия, которые предприятие может проектировать и изготавливать в соответствии с требованиями заказчиков.

«Производственно-технический комплекс „Инструментальное производство“ обеспечивает в АО „ГРПЗ“ изготовление оснастки для выпуска высококачественной продукции, а также работает со сторонними заказчиками. Применение современных технологий и профессионализм работников позволяют выпускать конкурентоспособные изделия, соответствующие самым строгим требованиям», — говорится в сообщении завода.

В международной специализированной выставке «Интерпластика» участвуют 700 компаний из 35 стран мира, которые демонстрируют свои решения, продукцию, современные технологии и новинки в области изготовления изделий из пластмасс, каучука и других материалов.

Справка

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ) — крупное предприятие российской радиоэлектронной промышленности. Образовано в 1918 году. Входит в состав Концерна Радиоэлектронные технологии. Основные направления деятельности: разработка и производство бортовой радиоэлектронной аппаратуры для самолетов и вертолетов, интегрированной бортовой аппаратуры опознавания государственной принадлежности и управления воздушным движением, цифровых вычислительных машин межвидового применения, интеллектуальных систем обработки видеоизображений для обзорных комплексов авиационного, наземного, морского применения, систем лазерной телеориентации. Предприятие выпускает широкий спектр продукции гражданского назначения.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников — около 43 тыс человек.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:25, 24 января 2018
В центре Рязани подсветили еще два здания. Фото
18:31, 24 января 2018
В Рязанской области осудили хозяина карусели, с которой упал ребенок
18:07, 24 января 2018
В Рязанской области браконьеры поймали 74 килограмма рыбы
17:23, 24 января 2018
В Рязани среди вакансий без опыта работы лидируют менеджеры и страховые агенты — исследование
17:12, 24 января 2018
В Рязаньэнерго наградили победителей конкурса детских рисунков «Не влезай, убьет!»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Почему американцы звонили богу, или Телефонные коды с историей

Почему американцы звонили богу, или Телефонные коды с историей

Первый в мире телефонный разговор состоялся 10 марта 1876 года, когда существовало всего два телефонных аппарата, стоявших в соседних комнатах.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 66 291
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 59 460
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 45 005
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
8:50, 19 января 2018 37 981
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 35 840
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 2
Все новости
Форум