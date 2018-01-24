Рязанский бензин подорожал на копейку. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат» в среду, 24 января.
Средняя стоимость одного литра увеличилась до 38,75 рубля. Цена АИ-92 и АИ-95 поменялась аналогично: до 37,49 и 40,27 рубля соответственно. Литр дизельного топлива подорожал на 9 копеек — до 39 рублей 40 копеек. Регион по-прежнему занимает 11-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом.
Рязанский АИ-92 поднялся на 12-е место, АИ-95 остался на 12. По дороговизне дизтоплива область понялась на 11-е место.