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18:54, 24 января 2018 1 641
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Рязанский бензин подорожал на копейку

Рязанский бензин подорожал на копейку

Рязанский бензин подорожал на копейку. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат» в среду, 24 января.

Средняя стоимость одного литра увеличилась до 38,75 рубля. Цена АИ-92 и АИ-95 поменялась аналогично: до 37,49 и 40,27 рубля соответственно. Литр дизельного топлива подорожал на 9 копеек — до 39 рублей 40 копеек. Регион по-прежнему занимает 11-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом.

Рязанский АИ-92 поднялся на 12-е место, АИ-95 остался на 12. По дороговизне дизтоплива область понялась на 11-е место.


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