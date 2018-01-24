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21:35, 24 января 2018 442
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Рязанские кинологи показали свою работу студентам. Видео

Рязанские кинологи показали свою работу студентам. Видео

Студенты вузов и курсанты филиала МВД имени Кикотя посетили центр кинологической службы по Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Для гостей центра провели экскурсию и рассказали об особенностях работы кинологов. Последние рассказали о специфике и нюансах своей службы, а также показали, как проходят тренировки с собаками. Также юношей познакомили со специальными помещениями, в которых содержатся питомцы.

«У каждой собаки здесь своя задача. Одни за считанные минуты находят наркотики, другие безошибочно определяют местонахождение взрывчатки, третьи задерживают преступников. Такие навыки собакам прививают еще с щенячьего возраста», — отметили в сообщении.

Всего в питомнике 50 собак.

«Сегодняшняя экскурсия была очень познавательная. Очень интересно было понять, какова связь между собакой и человеком, и какие навыки могут помочь воспитать служебную собаку, готовую обезвредить преступника и помочь в раскрытии преступления», — сказал курсант рязанского филиала Московского Университета МВД России имени Кикотя.

После экскурсии некоторые студенты отметили, что всерьез задумались о службе в полиции.


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