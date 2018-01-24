Рязанские кинологи показали свою работу студентам. Видео

Студенты вузов и курсанты филиала МВД имени Кикотя посетили центр кинологической службы по Рязанской области. Об этом сообщила
Для гостей центра провели экскурсию и рассказали об особенностях работы кинологов. Последние рассказали о специфике и нюансах своей службы, а также показали, как проходят тренировки с собаками. Также юношей познакомили со специальными помещениями, в которых содержатся питомцы.
«У каждой собаки здесь своя задача. Одни за считанные минуты находят наркотики, другие безошибочно определяют местонахождение взрывчатки, третьи задерживают преступников. Такие навыки собакам прививают еще с щенячьего возраста», — отметили в сообщении.
Всего в питомнике 50 собак.
«Сегодняшняя экскурсия была очень познавательная. Очень интересно было понять, какова связь между собакой и человеком, и какие навыки могут помочь воспитать служебную собаку, готовую обезвредить преступника и помочь в раскрытии преступления», — сказал курсант рязанского филиала Московского Университета МВД России имени Кикотя.
После экскурсии некоторые студенты отметили, что всерьез задумались о службе в полиции.