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11:08, 24 января 2018 1 137
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Рязанец получил условный срок за драку у «Ежика в тумане»

Рязанец получил условный срок за драку у «Ежика в тумане»

Рязанец получил условный срок за драку у кафе «Ежик в тумане». Об этом сообщила прокуратура Московского района.

Случай произошел 15 августа 2017 года у заведения на улице Мервинской. 25-летний рязанец несколько раз ударил по лицу 30-летнего оппонента, потерпевший в результате упал на асфальт.

«Своими преступными действиями подсудимый, согласно заключению эксперта от 15 ноября 2017 года причинил телесные повреждения, в виде множественных гематом на лице, в том числе в области правого глаза, в области нижней челюсти слева, ссадин в лобной части, гематомы нижний части грудной клетки, закрытой тупой травмы живота в виде разрыва селезенки», — говорится в сообщении.

Московский районный суд признал 25-летнего рязанца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (часть 1 статьи 111 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Приговор в законную силу пока не вступил.


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