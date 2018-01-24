Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:31, 24 января 2018 1 436
 1    0

Рязанцам предложили пройти курсы звонарей

Рязанцам предложили пройти курсы звонарей

Рязанцев пригласили пройти курсы звонарей, организованные Спасо-Преображенским монастырем. Записаться на обучения могут все желающие, сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

Программа трехмесячных курсов включает в себя теоретические занятия (история, устав, теория) и практическое обучение церковному звону.

«Предоставляется возможность самостоятельных практических занятий по индивидуальному плану. Начало занятий с 1 февраля», — говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (962) 394-68-56.

Фото с сайта Рязанской епархии


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:35, 24 января 2018
Рязанские кинологи показали свою работу студентам. Видео
20:41, 24 января 2018
С крупнейшего транспортного предприятия Рязани взыскали более 21 миллиона
19:49, 24 января 2018
В центре Рязани подсветили еще два здания. Фото 2
18:31, 24 января 2018
В Рязанской области осудили хозяина карусели, с которой упал ребенок
18:07, 24 января 2018
В Рязанской области браконьеры поймали 74 килограмма рыбы
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Почему американцы звонили богу, или Телефонные коды с историей

Почему американцы звонили богу, или Телефонные коды с историей

Первый в мире телефонный разговор состоялся 10 марта 1876 года, когда существовало всего два телефонных аппарата, стоявших в соседних комнатах.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 66 315
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 59 465
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 45 022
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
8:50, 19 января 2018 37 989
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 35 924
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 2
Все новости
Форум