Рязанцам предложили пройти курсы звонарей

Рязанцев пригласили пройти курсы звонарей, организованные Спасо-Преображенским монастырем. Записаться на обучения могут все желающие, сообщила
Программа трехмесячных курсов включает в себя теоретические занятия (история, устав, теория) и практическое обучение церковному звону.
«Предоставляется возможность самостоятельных практических занятий по индивидуальному плану. Начало занятий с 1 февраля», — говорится в сообщении.
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Фото с сайта Рязанской епархии