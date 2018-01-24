Ночью снег убрали почти с 20 рязанских улиц

В ночь с 23 на 24 января снег убрали почти с 20 рязанских улиц. Об этом сообщила
Около тысячи кубометров снега убрали с улиц Ленина, Новослободской, Садовой, Введенской, Маяковского, Гагарина, Полетаева, Первомайского проспекта, Полонского, Николодворянской, Радищева, Свободы, Вокзальной, а также площадей Ленина, Соборной, Театральной и Свободы.
В работах задействовали более 60 единиц техники — 20 самосвалов, восемь погрузчиков, шесть тракторов, четыре грейдера и 22 пескоразбрасывателя. Кроме того, более сотни рабочих очищали тротуары и остановки.