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16:56, 24 января 2018 967
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На местные дороги Рязанской области потратят 144 миллиона. Список

На местные дороги Рязанской области потратят 144 миллиона. Список

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

На местные дороги Рязанской области потратит 144 млн рублей. Постановление о распределении субсидий в 2018 году опубликовали на сайте правительства.

В список вошло девять участков:

  • ремонт улицы Связи в Дядькове от трассы «Шереметьево — Гавердово» (2,5 млн);
  • ремонт улицы Юбилейной в Пронске (14,2 млн);
  • строительство проезда трассы М-5 до улицы Большой в Рыбном (70 млн);
  • ремонт дороги от деревни Вишневка до Рязани (12 млн);
  • ремонт дороги от села Кораблино до подъезда к деревне Юрасово в Рязанском районе (7,5 млн);
  • ремонт улицы Подгорной и Пролетарской в Спас-Клепиках (10,2 млн);
  • ремонт дороги по улице Ломоносова (от строения №2-е до дома №1 и от дома №57 до дома №108) и Луначарского (от дома №13 до дома №47 и от дома №61 до дома №87-а) в Спасске-Рязанском (27,7 млн).

© RZN.info

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