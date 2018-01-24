На местные дороги Рязанской области потратят 144 миллиона. Список

На местные дороги Рязанской области потратит 144 млн рублей. Постановление о распределении субсидий в 2018 году опубликовали на сайте правительства.
В список вошло девять участков:
- ремонт улицы Связи в Дядькове от трассы «Шереметьево — Гавердово» (2,5 млн);
- ремонт улицы Юбилейной в Пронске (14,2 млн);
- строительство проезда трассы М-5 до улицы Большой в Рыбном (70 млн);
- ремонт дороги от деревни Вишневка до Рязани (12 млн);
- ремонт дороги от села Кораблино до подъезда к деревне Юрасово в Рязанском районе (7,5 млн);
- ремонт улицы Подгорной и Пролетарской в Спас-Клепиках (10,2 млн);
- ремонт дороги по улице Ломоносова (от строения №2-е до дома №1 и от дома №57 до дома №108) и Луначарского (от дома №13 до дома №47 и от дома №61 до дома №87-а) в Спасске-Рязанском (27,7 млн).