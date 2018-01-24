Магазин подарков на Первомайском проспекте пострадал от пьяного грабителя

Утром в среду, 24 января, в круглосуточный магазин подарков на Первомайском проспекте ворвался пьяный посетитель. Инцидент произошел около пяти часов утра, сообщила
По словам продавщицы, молодой человек быстро вошел в магазин, взял с витрины мягкую игрушку и скрылся. Составив словесный портрет подозреваемого, полицейские установили его личность. Злоумышленников оказался 21-летний местный житель.
«Вскоре мужчину с плюшевым мишкой остановили на улице. Нетрезвый рязанец возвращался домой с добычей. Зачем ему понадобилась мягкая игрушка, он сотрудникам полиции пояснить не мог», — говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.