Любимов обсудил общественные проблемы с митрополитом и епископами

В понедельник, 22 января, Николай Любимов и Сергей Филимонов встретились с митрополитом и епископами области. Об этом сообщила
Проблемы в образовательной, культурной и других сферах общества политики обсудили с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком, епископом Касимовским и Сасовским Дионисием и епископом Скопинским и Шацким Феодоритом.
«Присутствующие затронули вопросы, касающиеся аспектов совместной деятельности местной светской власти и митрополии на благо всех жителей Рязанского края… В завершение разговора собеседники наметили пути решения проблем, о которых шла речь на встрече», — говорится в сообщении.