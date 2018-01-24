Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:51, 24 января 2018 401
 0    0

Любимов обсудил общественные проблемы с митрополитом и епископами

Любимов обсудил общественные проблемы с митрополитом и епископами

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В понедельник, 22 января, Николай Любимов и Сергей Филимонов встретились с митрополитом и епископами области. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

Проблемы в образовательной, культурной и других сферах общества политики обсудили с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком, епископом Касимовским и Сасовским Дионисием и епископом Скопинским и Шацким Феодоритом.

«Присутствующие затронули вопросы, касающиеся аспектов совместной деятельности местной светской власти и митрополии на благо всех жителей Рязанского края… В завершение разговора собеседники наметили пути решения проблем, о которых шла речь на встрече», — говорится в сообщении.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Власть и политика»
17:51, 24 января 2018
Любимов обсудил общественные проблемы с митрополитом и епископами
15:35, 24 января 2018
Находившийся под следствием экс-начальник управления транспорта Рязани нашел новую работу
16:48, 23 января 2018
Весной «Единая Россия» проведет ребрендинг 1
10:41, 23 января 2018
Сенатор Морозов стал 15-м в медиарейтинге за год, Ковалев вне топ-45
11:21, 22 января 2018
В Рязани начали сбор подписей в поддержку самовыдвиженца Владимира Михайлова
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Почему американцы звонили богу, или Телефонные коды с историей

Почему американцы звонили богу, или Телефонные коды с историей

Первый в мире телефонный разговор состоялся 10 марта 1876 года, когда существовало всего два телефонных аппарата, стоявших в соседних комнатах.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 66 291
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 59 460
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 45 005
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
8:50, 19 января 2018 37 981
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 35 840
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 2
Все новости
Форум