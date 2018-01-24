Лаборатория РНПК расширила область аккредитации новыми методами исследований

Испытательная лаборатория Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», расширила область аккредитации, освоив 36 новых методов исследований. В результате общее число методик превысило 300.
Эксперты «Росаккредитации» подтвердили компетентность лаборатории и рекомендовали утвердить расширяемую часть. «Внедренные методы позволяют определять физико-механические свойства новых марок нефтяных дорожных битумов, такие как динамическая вязкость, содержание твердых парафинов, определение старения битумов под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT). Новая область испытаний позволяет лаборатории „Рязанской НПК“ обеспечить контроль качества битумов в соответствии с требованиями ТР ТС 014/2011 и
В ходе аккредитации детальную проверку прошли средства измерения, испытательное и вспомогательное оборудование лаборатории. Также специалисты пересмотрели и привели в соответствие с новыми требованиями руководство по качеству и внутреннюю документацию системы менеджмента качества.
Первую аккредитацию испытательная лаборатория РНПК получила в 2015 году
«В течение прошлого года весь персонал лаборатории прошел обучение и повысил квалификацию с тем, чтобы соответствовать изменившимся требованиям аккредитации», — отметили в РНПК.
Первую аккредитацию в федеральной службе «Росаккредитация» испытательная лаборатория Рязанской НПК получила в 2015 году и в соответствии с российским законодательством регулярно подтверждает свою компетентность.
Справка:
Проектная мощность АО «РНПК» — 17 млн тонн нефти в год. Завод является ключевым поставщиком топлива для Центрального федерального округа. Предприятие производит автобензины высшего экологического класса Евро-5, авиатопливо, дизельное топливо. В 2017 году завод приступил к производству дорожных битумов по новому
Испытательная лаборатория РНПК является одним из основных подразделений завода. Ежедневно для выполнения испытаний в лабораторию поступает свыше сотни проб нефти и готовой продукции. Специалисты лаборатории в круглосуточном режиме обеспечивают контроль качества нефтепродуктов, проверяя на соответствие действующим стандартам. За год специалисты лаборатории проводят более 500 тысяч испытаний.