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17:07, 24 января 2018 673

Лаборатория РНПК расширила область аккредитации новыми методами исследований

Лаборатория РНПК расширила область аккредитации новыми методами исследований

Испытательная лаборатория Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», расширила область аккредитации, освоив 36 новых методов исследований. В результате общее число методик превысило 300.

Эксперты «Росаккредитации» подтвердили компетентность лаборатории и рекомендовали утвердить расширяемую часть. «Внедренные методы позволяют определять физико-механические свойства новых марок нефтяных дорожных битумов, такие как динамическая вязкость, содержание твердых парафинов, определение старения битумов под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT). Новая область испытаний позволяет лаборатории „Рязанской НПК“ обеспечить контроль качества битумов в соответствии с требованиями ТР ТС 014/2011 и ГОСТ 33133, а также международных стандартов для проведения евросертификации продукции. С помощью этих мероприятий компания сможет расширить рынок реализации битумов», — рассказали в компании.

В ходе аккредитации детальную проверку прошли средства измерения, испытательное и вспомогательное оборудование лаборатории. Также специалисты пересмотрели и привели в соответствие с новыми требованиями руководство по качеству и внутреннюю документацию системы менеджмента качества.

Первую аккредитацию испытательная лаборатория РНПК получила в 2015 году

«В течение прошлого года весь персонал лаборатории прошел обучение и повысил квалификацию с тем, чтобы соответствовать изменившимся требованиям аккредитации», — отметили в РНПК.

Первую аккредитацию в федеральной службе «Росаккредитация» испытательная лаборатория Рязанской НПК получила в 2015 году и в соответствии с российским законодательством регулярно подтверждает свою компетентность.

Справка:

Проектная мощность АО «РНПК» — 17 млн тонн нефти в год. Завод является ключевым поставщиком топлива для Центрального федерального округа. Предприятие производит автобензины высшего экологического класса Евро-5, авиатопливо, дизельное топливо. В 2017 году завод приступил к производству дорожных битумов по новому ГОСТ 33133–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические требования». Выпуск продукции стал возможным в результате технического перевооружения узла смешения сырья на установке производства битума.

Испытательная лаборатория РНПК является одним из основных подразделений завода. Ежедневно для выполнения испытаний в лабораторию поступает свыше сотни проб нефти и готовой продукции. Специалисты лаборатории в круглосуточном режиме обеспечивают контроль качества нефтепродуктов, проверяя на соответствие действующим стандартам. За год специалисты лаборатории проводят более 500 тысяч испытаний.


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