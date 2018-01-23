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16:05, 23 января 2018 1 440

«Зеленый сад» разыграл один миллион рублей для покупателей квартир

«Зеленый сад» разыграл один миллион рублей для покупателей квартир

Рязанский застройщик «Зеленый сад» разыграл для своих клиентов скидки на квартиры и ремонт жилья. Розыгрыш прошел в офисе компании в понедельник, 22 января. В нем участвовали 76 клиентов, которые оформили договор на приобретение квартиры в период с 1 по 20 января 2018 года.

Следить за тем, чтобы розыгрыш был проведен честно, пригласили представителей СМИ: директора газеты «Комсомольская правда — Рязань» Николая Мальцева, коммерческих директоров рязанского информационного агентства «7 новостей» Юлию Кирьянову и рязанского городского сайта RZN.info Галину Пономареву. Они составили наблюдательную комиссию розыгрыша.

Победителей определили случайным образом с помощью лототрона. В результате скидки выиграли: Татьяна Шарапова (ЖК «Еврокласс», скидка 500 000 руб.), Галина Филиппова (ЖК «Гранд комфорт 3», скидка 300 000 руб.), Ирина Томинская (ЖК «Гранд комфорт 3», скидка 200 000 руб.). Бесплатный ремонт в своих квартирах и апартаментах получат: Ольга Кузьмина (комплекс «Green Park Солотча»), Владимир Калабухов (ЖК «Гранд комфорт 3») и Роман Канцеров (ЖК «Гранд комфорт 3»).

После розыгрыша супруг одной из победительниц Александр Филиппов, который присутствовал на розыгрыше вместо жены, признался, что он «до последнего не верил в честность этой акции, и когда ведущий произнес его имя, это стало для него полной, но очень приятной неожиданностью».

Представители компании «Зеленый сад» поздравили победителей и пригласили всех рязанцев в свой офис для знакомства с жилыми комплексами, условиями приобретения квартир, работой управляющей компании. «У нас нет секретов — мы работаем открыто. Выбирайте жилье без подводных камней!» — обратились к рязанцам в «Зеленом саде».


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

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