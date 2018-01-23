За сутки в Рязанской области сбили четырех пешеходов

За минувшие сутки в регионе произошли четыре ДТП, три из которых — с участием маршруток. В результате аварий один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщила областная госавтоинспекция во вторник, 23 января.
В понедельник, 22 января, на 64-ом километре дороги Шацк-Сасово-Касимов 50-летний водитель насмерть сбил 63-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.
В Рязани на улице Фрунзе в ДТП с маршруткой пострадал 30-летний мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте.
В этот же день на улице Стройкова на переходе сбили 18-летнюю девушку, а в районе Первомайского проспекта маршрутка наехала на 34-летнего мужчину, по предварительной информации, переходившего дорогу на светофоре.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь.