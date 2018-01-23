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11:27, 23 января 2018 1 334
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За сутки в Рязанской области сбили четырех пешеходов 2

За сутки в Рязанской области сбили четырех пешеходов

За минувшие сутки в регионе произошли четыре ДТП, три из которых — с участием маршруток. В результате аварий один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщила областная госавтоинспекция во вторник, 23 января.

В понедельник, 22 января, на 64-ом километре дороги Шацк-Сасово-Касимов 50-летний водитель насмерть сбил 63-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.

В Рязани на улице Фрунзе в ДТП с маршруткой пострадал 30-летний мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте.

В этот же день на улице Стройкова на переходе сбили 18-летнюю девушку, а в районе Первомайского проспекта маршрутка наехала на 34-летнего мужчину, по предварительной информации, переходившего дорогу на светофоре.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь.


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