Встали. Массовое ДТП на Московском шоссе парализовало движение от центра Рязани до «Барса»

ДТП на Московском шоссе парализовало движение от улицы Ленина до ТД «Барс». Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость потока в сторону Московского шоссе не превышает 5 километров в час. Такая же ситуация на улицах Дзержинского и Спортивной, серьезно затруднено движение на улицах Горького и Ленина.
По информации RZN.info, около ТЦ «Барс» столкнулись автомобили Audi, ВАЗ-2114, «Волга», УАЗ и грузовик неизвестной марки.
По состоянию на 20:30 сохраняется затор от перекрестка Первомайского проспекта и улицы Каширина до ТД «Барс».
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