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17:59, 23 января 2018 4 433
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Встали. Массовое ДТП на Московском шоссе парализовало движение от центра Рязани до «Барса»

Встали. Массовое ДТП на Московском шоссе парализовало движение от центра Рязани до «Барса»

ДТП на Московском шоссе парализовало движение от улицы Ленина до ТД «Барс». Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость потока в сторону Московского шоссе не превышает 5 километров в час. Такая же ситуация на улицах Дзержинского и Спортивной, серьезно затруднено движение на улицах Горького и Ленина.

По информации RZN.info, около ТЦ «Барс» столкнулись автомобили Audi, ВАЗ-2114, «Волга», УАЗ и грузовик неизвестной марки.

По состоянию на 20:30 сохраняется затор от перекрестка Первомайского проспекта и улицы Каширина до ТД «Барс».

Позже в сети появилось видео с моментом ДТП.


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