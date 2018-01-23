Появилось видео ДТП у «Барса», парализовавшего движение в Рязани

Появилось видео
На записи видно, что двигавшийся по «встречке» грузовик столкнулся с УАЗом, который «догнали» ехавшие следом «Волга», «четырнадцатая» и Audi. Автор записи успел затормозмозить.
Напомним,
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Появилось видео
На записи видно, что двигавшийся по «встречке» грузовик столкнулся с УАЗом, который «догнали» ехавшие следом «Волга», «четырнадцатая» и Audi. Автор записи успел затормозмозить.
Напомним,
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Первый в мире телефонный разговор состоялся 10 марта 1876 года, когда существовало всего два телефонных аппарата, стоявших в соседних комнатах.