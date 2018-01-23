Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:50, 23 января 2018 4 555
 0    0

Появилось видео ДТП у «Барса», парализовавшего движение в Рязани

Появилось видео ДТП у «Барса», парализовавшего движение в Рязани

Появилось видео ДТП у «Барса», парализовавшего движение в Рязани. Запись опубликована в группе «Подслушано у Водителей Рязани».

На записи видно, что двигавшийся по «встречке» грузовик столкнулся с УАЗом, который «догнали» ехавшие следом «Волга», «четырнадцатая» и Audi. Автор записи успел затормозмозить.

Напомним, авария парализовала движение в сторону Московского шоссе. Пробка растянулась до улицы Ленина. Заторы образовались также на улицах Дзержинского, Каширина, Горького и многих других.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
20:50, 23 января 2018
Появилось видео ДТП у «Барса», парализовавшего движение в Рязани
20:14, 23 января 2018
Пассажиры рязанской маршрутки «затолкали» 11-летнюю девочку 1
17:59, 23 января 2018
Встали. Массовое ДТП на Московском шоссе парализовало движение от центра Рязани до «Барса»
16:51, 23 января 2018
В Рязанском районе столкнулись КамАЗ и «Гранта». Видео
16:01, 23 января 2018
В Горроще маршрутка сбила 19-летнюю девушку
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Почему американцы звонили богу, или Телефонные коды с историей

Почему американцы звонили богу, или Телефонные коды с историей

Первый в мире телефонный разговор состоялся 10 марта 1876 года, когда существовало всего два телефонных аппарата, стоявших в соседних комнатах.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 66 091
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 59 390
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 44 862
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
8:50, 19 января 2018 37 478
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 35 048
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 2
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум