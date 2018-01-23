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16:48, 23 января 2018 419
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Весной «Единая Россия» проведет ребрендинг

Весной «Единая Россия» проведет ребрендинг

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал о новых направлениях работы. В частности, он сообщил о создании политуправления, введении системы рейтингования региональных отделений «Единой России», создании новых возможностей для кадрового лифта внутри партии.

«После выборов президента будет реализовываться ребрендинг „Единой России“. Обсуждение будет проходить на разных площадках», — сообщил секретарь генсовета партии.

Кроме того, весной введут систему рейтингования отделений партии, которая позволит определить эффективность их работы. «Системы рейтингования до сих пор не было — мы ее будем вводить весной. Я бы не стал сегодня называть успешных или отстающих».

При этом развитию кадрового лифта в «Единой России» будет способствовать возобновленная партийная учеба.


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