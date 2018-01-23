В Татьянин день рязанцы смогут получить пиццу в подарок. Акция, приуроченная к этому празднику, пройдет в пиццерии «Неаполь» в гостиничном комплексе «Старый город».
В четверг, 25 января, в пиццерии можно будет купить две пиццы и получить третью бесплатно.
«Мы присоединяемся к празднованию Дня студента и дарим то, на чем мы специализируемся — вкусную пиццу на тонком тесте по итальянским рецептам, приготовленную в настоящей дровяной печи. Ни один студент голодным не останется, обещаем», — сообщили в пресс-службе гостиничного комплекса.