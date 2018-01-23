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19:05, 23 января 2018 849
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В рязанской поликлинике №2 открыли новый кабинет физиотерапии

В рязанской поликлинике №2 открыли новый кабинет физиотерапии

В рязанской поликлинике №2 открыли новый кабинет физиотерапии. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Кабинет перенесли в корпус поликлиники улице Керамзавода, 25, ранее он размещался в «приспособленном помещении».

«Возможность открытия нового кабинета появилась в результате объединения Городских поликлиник №2 и №13. На проведение ремонтных работ и приобретение мебели было направлено более 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В кабинете будут проводиться УВЧ, магнитотерапию, УФО, ультразвук и другие процедуры. Работать он будет с 8 до 20 часов.


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