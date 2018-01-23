В рязанской поликлинике №2 открыли новый кабинет физиотерапии. Об этом сообщил
Кабинет перенесли в корпус поликлиники улице Керамзавода, 25, ранее он размещался в «приспособленном помещении».
«Возможность открытия нового кабинета появилась в результате объединения Городских поликлиник №2 и №13. На проведение ремонтных работ и приобретение мебели было направлено более 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В кабинете будут проводиться УВЧ, магнитотерапию, УФО, ультразвук и другие процедуры. Работать он будет с 8 до 20 часов.