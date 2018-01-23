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16:21, 23 января 2018 1 064
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В Рязанской области признали невменяемым бомжа, убившего касимовца

В Рязанской области признали невменяемым бомжа, убившего касимовца

В Рязанской области признали невменяемым 71-летнего бомжа, убившего касимовца. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, мужчина оказался в Касимовском районе около десяти лет назад и с тех пор проживал в бревенчатом срубе в лесу, который он соорудил сам. Деньги на существование он получал от сбора и сдачи металла.

Случай произошел утром 30 мая 2017 года. Мужчина пришел к одному из домов в Касимове, и проник в гараж. Сторож стройки, расположенной неподалеку, заметил незнакомца и сообщил в полицию и хозяину дома. Бомж в это время ушел из гаража, не обнаружив там ничего ценного.

До приезда полиции 75-летний хозяин дома следовал за ним. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого бомж ударил хозяина дома режущим предметом в жизненно-важные части тела. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия.

Во время предварительного расследования мужчине провели комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертиу, и установили, что он страдает хроническим психическим расстройством и находился в состоянии невменяемости.

Расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ завершили и направили в суд для решения о применении меры медицинского характера.


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