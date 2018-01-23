В Рязанской области появится инфраструктура для IT-стартапов

В Рязанской области до конца года появится инфраструктура, которая позволит создавать в регионе IT-стартапы и продвигать продукцию на российском и мировом рынке. Об этом губернатор Николай Любимов сообщил в интервью «
«Мы в этом году планируем создать инновационно-научный экономический центр, который будет предоставлять инфраструктурные возможности для работы IT-компаний и возможности по продвижению конечного продукта на российском и зарубежном рынке», — сказал Любимов.
Как отметил глава региона, молодые люди, которые уже начали IT-бизнес, смогут воспользоваться этой инфраструктурой, получив возможность продавать свои разработки в России и за рубежом, что позволит местным компаниям продвигать стартапы, не уезжая в Москву.
«В этом году мы должны создать центр и начать работать», — сказал Любимов. Он добавил, что проект реализуют в Рязани, где более развита цифровая инфраструктура.
«Но мы будем распространять опыт и на районные центры, чтобы тем, кто хочет развивать IT-бизнес, не нужно было переезжать в Рязань. В этом случае они смогут, работая в удаленном доступе, создавать и продвигать цифровые продукты, используя инфраструктуру, которую мы создадим за счет региональных средств в сотрудничестве с Ростелекомом», — сказал губернатор.