Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:39, 23 января 2018 652
 1    1

В Рязанской области появится инфраструктура для IT-стартапов

В Рязанской области появится инфраструктура для IT-стартапов

В Рязанской области до конца года появится инфраструктура, которая позволит создавать в регионе IT-стартапы и продвигать продукцию на российском и мировом рынке. Об этом губернатор Николай Любимов сообщил в интервью «РИА Новости».

«Мы в этом году планируем создать инновационно-научный экономический центр, который будет предоставлять инфраструктурные возможности для работы IT-компаний и возможности по продвижению конечного продукта на российском и зарубежном рынке», — сказал Любимов.

Как отметил глава региона, молодые люди, которые уже начали IT-бизнес, смогут воспользоваться этой инфраструктурой, получив возможность продавать свои разработки в России и за рубежом, что позволит местным компаниям продвигать стартапы, не уезжая в Москву.

«В этом году мы должны создать центр и начать работать», — сказал Любимов. Он добавил, что проект реализуют в Рязани, где более развита цифровая инфраструктура.

«Но мы будем распространять опыт и на районные центры, чтобы тем, кто хочет развивать IT-бизнес, не нужно было переезжать в Рязань. В этом случае они смогут, работая в удаленном доступе, создавать и продвигать цифровые продукты, используя инфраструктуру, которую мы создадим за счет региональных средств в сотрудничестве с Ростелекомом», — сказал губернатор.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
15:39, 23 января 2018
В Рязанской области появится инфраструктура для IT-стартапов
12:39, 23 января 2018
В Рязанской области начала работать горячая линия по вопросам обращения купюр нового образца 2
19:38, 17 января 2018
В Банке России рассказали об изменениях, ожидающих рязанцев в этом году
10:57, 14 января 2018
Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с мая
21:31, 11 января 2018
Страховую компанию «Страж» признали банкротом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Выплата за рождение первого ребенка. Что нужно знать?

Выплата за рождение первого ребенка. Что нужно знать? 3

Новая государственная услуга начала действовать с 1 января 2018 года.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 65 929
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 59 349
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 44 762
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
8:50, 19 января 2018 36 957
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 34 678
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 2
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум