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12:07, 23 января 2018 1 338
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В Рязани пройдет 11-ый конкурс школьных активистов «Своя позиция»

В Рязани пройдет 11-ый конкурс школьных активистов «Своя позиция»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани в 11-й раз пройдет конкурс школьных активистов «Своя позиция». Накануне предстоящего соревнования во вторник, 23 января, в кафе-пекарне «Брускетта» состоялась пресс-конференция.

На встречу пришли лидеры ученического самоуправления и представители школьных СМИ. Организаторами конкурса выступили управление образования и молодежной политики, центр детского творчества «Феникс», центр развития социальной активности «Потенциал» и городской штаб школьного актива.

От имени жюри участникам успехов в борьбе пожелал студент «политеха» Павел Маевский. «Всегда интересно помериться силами со своими сверстниками, обменяться опытом и пообщаться в коллективе», — отметил он.

В этом году в проекте примут участие подростки из 26 школ и будут бороться в трех номинациях: «Лидер», «Команда», «Система».

Конкурс «Своя позиция» впервые прошел в 2007 году. С 2010 года он проводится после зимних каникул в течение двух месяцев. Поучаствовать в нем могут школьники от 13 до 18 лет и их команды.

Ребятам необходимо провести досуговое мероприятие, принять участие в «Круглом столе» и деловой игре «Блиц», а также подготовить видеоролик и информационный стенд. Свою деятельность участники конкурса будут освещать в тематической группе соцсети «ВКонтакте».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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