Строительство жилого дома на месте дач в Сысоеве вынесли на слушания. Постановление о его проведении опубликовали во вторник, 23 января.
Участок №620 площадью 600 квадратных метров, расположенный в Сысоевском садоводческом товариществе «Нефтяник», в зоне многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения, запросили использовать под жилые здания разных типов, которые там условно разрешены.
Слушания пройдут в среду, 14 февраля, в кабинете №219 административного здания на Введенской, 107. Начало в 18:00. До этого же дня в кабинете №219 будут принимать предложения по заявке. Телефон: 29-78-17.