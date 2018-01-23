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10:41, 23 января 2018 1 250
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Сенатор Морозов стал 15-м в медиарейтинге за год, Ковалев вне топ-45

Сенатор Морозов стал 15-м в медиарейтинге за год, Ковалев вне топ-45

По итогам 2017 года представитель Рязанской области Игорь Морозов занял 15 место в медиарейтинге российских сенаторов, составленном компанией «Медиалогия». За год он потерял шесть строчек.

Второй представитель региона — Олег Ковалев, получивший кресло в сентябре, в топ-45 не попал. Рейтинг формируется на основе упоминаний персон в СМИ. Учитываются позитивный, негативный или нейтральный характер упоминания, главная или эпизодическая роль в сообщении, наличие прямой или косвенной речи, а также цитируемость издания.

Напомним, Николай Любимов назначил Ковалева сенатором вместо Морозова. Последний вернулся в Совфед через рязанскую облдуму.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает порядка 43,3 тысячи газет, журналов, информационных агентств, теле- и радиоканалов, интернет-СМИ.


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