Сенатор Морозов стал 15-м в медиарейтинге за год, Ковалев вне топ-45

По итогам 2017 года представитель Рязанской области Игорь Морозов занял 15 место в медиарейтинге российских сенаторов, составленном компанией «Медиалогия». За год он потерял шесть строчек.
Второй представитель региона — Олег Ковалев, получивший кресло в сентябре, в топ-45 не попал. Рейтинг формируется на основе упоминаний персон в СМИ. Учитываются позитивный, негативный или нейтральный характер упоминания, главная или эпизодическая роль в сообщении, наличие прямой или косвенной речи, а также цитируемость издания.
Напомним, Николай Любимов
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает порядка 43,3 тысячи газет, журналов, информационных агентств, теле- и радиоканалов, интернет-СМИ.