Рязанский предприниматель незаконно получал субсидии на сельское хозяйство

Полицейские пресекли незаконное получение субсидии на развитие растениеводства в одном из фермерских хозяйств в Сараевском районе. Об этом сообщила
Полиция установила, что 49-летний предприниматель, глава фермерского хозяйства в Сараевском районе подал в минсельхоза и продовольствия Рязанской области «заведомо ложные сведения, подтверждающие целевое использование кредита на покупку удобрений».
Злоумышленник получил субсидию более одного млн рублей, которую выделили на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся оперативно-следственные действия.
В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.