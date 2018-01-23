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21:00, 23 января 2018 1 191
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Рязанец взыскал с крупного российского банка более пяти миллионов рублей

Рязанец взыскал с крупного российского банка более пяти миллионов рублей

Фото: Pixabay.com

Рязанец взыскал с крупного российского банка более пяти миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Глава фермерского хозяйства досрочно вернул банку кредит. За досрочное погашение банк взыскал с него комиссию. Предприниматель посчитал, что банкиры не имели на это права и обратился в арбитражный суд. Он встал на сторону фермера: признал ничтожным пункт кредитного договора о комиссии за досрочное погашение кредита и постановил взыкать с банка 5,5 миллионов рублей.

Банк не стал добровольно возвращать деньги, поэтому истец обратился к приставам. «Руководитель должника-юридического лица осознавая, что судебный пристав-исполнитель добьется исполнения решения суда посредством применения мер принудительного исполнения, в целях сохранения своей деловой репутации, незамедлительно принял решение о погашении задолженности по исполнительному производству», — говорится в сообщении.

Деньги вскоре поступили на счет предпринимателя.


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