Рязанец вошел в топ-100 самых цитируемых педагогов России

Профессор РГУ имени Есенина Алексей Романов вошел в топ-100 самых цитируемых педагогов России по индексу Хирша. Об этом сообщили на
Романов является заведующим кафедрой педагогики и педагогического образования, действительным членом Академии педагогических и социальных наук и Международной академии наук педагогического образования, а также главным редактором журнала «Психолого-педагогический поиск».
Профессор написал более двухсот научных публикаций, под его редакцией выпущено более десяти сборников. Также он обладает почетными грамотами и знаками отличия — «Почетный работник высшего профессионального образования» и «За вклад в развитие университета».