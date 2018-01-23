Объем банковских вкладов рязанцев превысил 130 миллиардов

В регионе к началу декабря 2017 года объем банковских вкладов в рублях у населения вырос до 92,1%, что составило 133,4 млрд рублей. При этом, 7,9% вкладов рязанцы держат в иностранной валюте, сообщило региональное отделение Банка России во вторник, 23 января.
Специалисты также отметили рост объема потребительских кредитов по сравнению с 2016 годом — 30,1%, что составило 50,9 млрд рублей.
Управляющий региональным отделением Сергей Кузнецов сообщил, что в Рязани стало более востребовано ипотечное кредитование. Его объем вырос на 33,5%.
Также стоит отметить, что с увеличением объема займов, задолженность по ним выросла до 79,9 млрд рублей (+ 13,8%).