Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:04, 23 января 2018 2 988
 0    0

Пропавший в Рязани 30-летний мужчина нашелся в Нижнем Новгороде

Пропавший в Рязани 30-летний мужчина нашелся в Нижнем Новгороде

Пропавший в Рязани 30-летний мужчина нашелся в Нижнем Новгороде. Об этом RZN.info сообщил его брат.

По его словам, Иван Марина сам позвонил матери и сообщил, что он находится в Нижнем Новгороде и вернется в Рязань через месяц.

Напомним, мужчина пропал во вторник, 16 января.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:39, 23 января 2018
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у комедии «Смерть Сталина»
17:46, 23 января 2018
Строительство жилого дома на месте дач в Сысоеве вынесли на слушания
17:28, 23 января 2018
Рязанец обманул своих знакомых на три миллиона рублей
17:07, 23 января 2018
Любимов наградил офицера времен Великой Отечественной Войны. Фото
17:00, 23 января 2018
В Татьянин день рязанцы смогут получить пиццу в подарок
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Выплата за рождение первого ребенка. Что нужно знать?

Выплата за рождение первого ребенка. Что нужно знать? 3

Новая государственная услуга начала действовать с 1 января 2018 года.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 65 929
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 59 349
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 44 762
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
8:50, 19 января 2018 36 957
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
15:45, 16 января 2018 34 678
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 2
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум