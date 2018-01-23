Пропавший в Рязани 30-летний мужчина нашелся в Нижнем Новгороде. Об этом RZN.info сообщил его брат.
По его словам, Иван Марина сам позвонил матери и сообщил, что он находится в Нижнем Новгороде и вернется в Рязань через месяц.
Напомним, мужчина
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Пропавший в Рязани 30-летний мужчина нашелся в Нижнем Новгороде. Об этом RZN.info сообщил его брат.
По его словам, Иван Марина сам позвонил матери и сообщил, что он находится в Нижнем Новгороде и вернется в Рязань через месяц.
Напомним, мужчина
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